“Noi – La serie”, Lino Guanciale è Pietro nel primo trailer (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo abbiamo rivisto sul piccolo schermo venerdì scorso quando è apparso, in qualità di super ospite, nel corso della quarta serata del 72esimo Festival di Sanremo. E proprio sul palco dell’Ariston, Lino Guanciale ha presentato il nuovo, attesissimo, progetto che lo vedrà ancora una volta nei panni di protagonista: Noi – La serie. Remake nostrano dell’acclamata serie statunitense This Is Us, con Milo Ventimiglia e Mandy Moore, l’amato commissario Ricciardi – di cui si attende la seconda stagione – ne ha inoltre annunciato la data d’uscita. La serie approderà infatti su Rai1 in prima serata, a partire dal prossimo 6 marzo. Noi – La serie, Lino Guanciale pronto a farci emozionare nei panni di Pietro Proprio in occasione della serata ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo abbiamo rivisto sul piccolo schermo venerdì scorso quando è apparso, in qualità di super ospite, nel corso della quarta serata del 72esimo Festival di Sanremo. E proprio sul palco dell’Ariston,ha presentato il nuovo, attesissimo, progetto che lo vedrà ancora una volta nei panni di protagonista: Noi – La. Remake nostrano dell’acclamatastatunitense This Is Us, con Milo Ventimiglia e Mandy Moore, l’amato commissario Ricciardi – di cui si attende la seconda stagione – ne ha inoltre annunciato la data d’uscita. Laapproderà infatti su Rai1 in prima serata, a partire dal prossimo 6 marzo. Noi – Lapronto a farci emozionare nei panni diProprio in occasione della serata ...

Advertising

fattoquotidiano : Chiese: perché di noi diecimila e più deceduti causa pandemia dall’inizio del 2022, non parla nessuno? [di… - stazzitta : Ma essi lo sanno che noi in due anni dentro casa ci siamo visti un milione di serie e un miliardo di spettacoli di… - Azzurra63129531 : RT @unagiaslifes: Noi che ci chiudiamo in casa per vedere la serie tv su di loro: #jeru - ramosagoj : RT @jiaertm: Lui da il palo e noi: -lo candidiamo agli oscar -proponiamo una serie TV by netflix -allarghiamo la nave -ci stiamo più sotto… - naaat_jerulina : RT @jiaertm: Lui da il palo e noi: -lo candidiamo agli oscar -proponiamo una serie TV by netflix -allarghiamo la nave -ci stiamo più sotto… -