Maria De Filippi? Chi ha contatto | rumors ai piani altissimi di Mediaset | presto | in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tv e web, che - per carità - non si toccano. Adesso Giulia De Lellis, famosa per aver corteggiato Andrea Damante e per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, potrebbe sbarcare in tv. Arriva, infatti, la chiamata diDe. L'influencer ha avuto un'esperienza a Real Time con Love Island, adesso potrebbe tornare su Canale 5 - rete ammiraglia del Biscione - alla guida del nuovo programma "Ultima Fermata" che è prodotto dalla Fascino diDe. Alcuni anni fa si parlava di questo format, che poi non è arrivato in tv. Adesso, però, sembra essere arrivato il momento giusto. E il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, racconta l'indiscrezione legata al nuovo progetto televisivo di Giulia De Lellis. Il programma è dedicato alle coppie in crisi, sembrerebbe un clone di ...