Long Covid, al via il progetto coordinato dall'Iss sulla sorveglianza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Monitorare gli effetti a lungo termine dell'infezione da SARS-CoV2, per accrescerne le conoscenze e per uniformarne l'approccio e la gestione clinica a livello nazionale. E' questo lo scopo del progetto CCM, finanziato dal ministero della salute, "Analisi e strategie di risposta agli effetti a lungo termine dell'infezione Covid-19 (Long-Covid)" di cui l'Istituto Superiore di Sanità è capofila, che viene presentato nel corso del webinar "Long Covid: pronti a fronteggiare l'impatto presente e futuro della pandemia?", organizzato online dall'Iss."Ormai sappiamo che se a distanza di quattro settimane dall'infezione e nonostante la negatività del test, i sintomi persistono – afferma Silvio Brusaferro, presidente dell'ISS – ci troviamo di fronte ad una ...

