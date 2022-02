LIVE Short track | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | squalificato Pietro Sighel

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.13: Vince il coreano Hwang, secondo posto per il russo Elistratov, terza piazza per Dubois, avanzato Berzins,Pivirotto 12.10: Al via la terza batteria Elistratov, Hwang, Berzins, Pivirotto, Kikuchi, Dubois 12.09: NOOOOOOOOOOOOOOOO!! Non si capisce il motivo. Avanza il belga Desmet 12.08: Beneche chiude al secondo posto con una condotta di gara molto intelligente. Vince il coreano Lee, terzo posto per l’olandese Roes 12.04: Al via nella seconda batteriacon Desmet, Sun, Roes, Lee e Heo 12.03: Vince l’ungherese Shaolin Liu con il nuovo record olimpico, davanti al canadese dion, terzo il russo Airapetian. ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Short

OA Sport

Come seguire le gare in tv/streaming - Gli azzurri in gara - La presentazione della giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTAdella giornata dedicata allotrack in queste Olimpiadi ......20 -TRACK: Finale A 1500 metri uomini - tre tra Andrea Cassinelli - Yuri Confortola - ... con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere,e on demand, oltre che di godere ...Pechino 2022 - Tornano in pista gli azzurri dello short track. La Fontana ha le batterie dei 1000 metri e poi la staffetta 3000 metri femminili. Poi Sighel e Confortola nei 1500 metri, dove si ...Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata dedicata allo short track in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giornata molto interessante al Capital Indoor Stadium, tutta da vivere ...