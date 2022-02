Il Signore degli Anelli: i diritti dei film, videogiochi ed eventi sono in vendita (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alcuni diritti legati ai film della saga Il Signore degli Anelli, ai videogiochi e al merchandise legati alle opere di J.R.R. Tolkien sono in vendita. I diritti della saga Il Signore degli Anelli e dell'opera prequel Lo Hobbit, oltre a quelli dei film, videogiochi, merchandise ed eventi dal vivo saranno messi in vendita. ACF Investment Bank si occuperà delle trattative per conto di Saul Zaentz Co che ha deciso di cedere le proprie quote. Questa settimana i potenziali compratori dei diritti legati alle opere di J.R.R. Tolkien potranno fare le proprie proposte e la cifra raggiunta per l'acquisto dovrebbe ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alcunilegati aidella saga Il, aie al merchandise legati alle opere di J.R.R. Tolkienin. Idella saga Ile dell'opera prequel Lo Hobbit, oltre a quelli dei, merchandise eddal vivo saranno messi in. ACF Investment Bank si occuperà delle trattative per conto di Saul Zaentz Co che ha deciso di cedere le proprie quote. Questa settimana i potenziali compratori deilegati alle opere di J.R.R. Tolkien potranno fare le proprie proposte e la cifra raggiunta per l'acquisto dovrebbe ...

Advertising

GameXperienceIT : Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, i diritti sono in vendita e li acquista Amazon? - MMaky1971 : Il marito della signora son quasi certo di averlo gia visto ne Il Signore degli anelli ... se non ricordo male inte… - castielseyes_ : non ho mai visto nè letto il signore degli anelli e ora vorrei recuperare ma sono in sessione quindi niente - LucaRomanelli83 : #90giorniperinnamorarsi spiacente Nathalie, il Signore degli Anelli l’han già fatto! - HOPENDOOR : «Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegn… -