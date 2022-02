Il Codacons chiede a Lercio di spiegare che un articolo su un loro attacco a Papa Francesco è falso

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilcontro: la pagina satirica ha reso noto sul suo profilo Facebook di aver ricevuto una diffida da parte dell’associazione di categoria guidata da Carlo Rienzi per unnel quale si ipotizzava unintervento sul discorso delospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. “Il– si legge sul profilo ufficiale di– ci invita formalmente a smentire l’esistenza delcomunicato ufficiale citato nell’, cosa che facciamo subito: il comunicato è. Ne approfittiamo anche per rivelare che pure tutte le news che abbiamo pubblicato finora sono false. Scusateci”. AVVISO: Ilci invita formalmente a smentire l’esistenza del...

