Emma Marrone replica a Davide Maggio. Lui: “Evita calze a rete” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Botta e risposta senza esclusione di colpi tra Emma Marrone e Davide Maggio. Il giornalista, in riferimento ad uno degli outfit sfoggiati dalla cantante durante Sanremo, ha commentato: “Se hai una gamba importante eviti di mettere una calza a rete“. La risposta dell’artista non si è fatta attendere: “Buongiorno a tutti dal medioevo, con il body shaming. Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e vi dovete vestire come vi pare. Anzi. con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti“. E ancora, direttamente dal suo profilo social: “Questo mi fa capire che la mia canzone oltre che bellissima era necessaria in questo Sanremo, ... Leggi su zon (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Botta e risposta senza esclusione di colpi tra. Il giornalista, in riferimento ad uno degli outfit sfoggiati dalla cantante durante Sanremo, ha commentato: “Se hai una gamba importante eviti di mettere una calza a“. La risposta dell’artista non si è fatta attendere: “Buongiorno a tutti dal medioevo, con il body shaming.te di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e vi dovete vestire come vi pare. Anzi. con leabbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti“. E ancora, direttamente dal suo profilo social: “Questo mi fa capire che la mia canzone oltre che bellissima era necessaria in questo Sanremo, ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Emma Marrone su Instagram: «Amate il vostro corpo, mostratelo e non fatevi dire come vestirvi» - Corriere : «Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete». «Buongiorno a tutti dal Medioevo» - fanpage : Il #fantasanremo ha una vincitrice: Emma sbaraglia la concorrenza! #Sanremo2022 - rosaabbroscia : RT @laurenhugme_: più persone come Emma Marrone, vi prego, ne abbiamo tutti bisogno.???? - RobyMelloBrown : RT @Cosmopolitan_IT: Emma Marrone su Instagram: «Amate il vostro corpo, mostratelo e non fatevi dire come vestirvi» -