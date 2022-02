Discoteche | la riapertura con capienza limitata | Green pass e mascherine E 3 su 10 potrebbero restare chiuse

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Contro il Covid abbiamo combattuto una guerra non armata per due anni. Ora siamo pronti a ripartire sperando che non ci siano più altre chiusure». Maurizio Pasca, presidente...

...la stagione estiva per riprendere a pieno ritmo - precisa - e poi ci sono quelleche non ... Le misure Intanto quella di venerdì sarà sì una, ma graduale. La capienza consentita in ...Il ministro ha mostrato attenzione alle nostre istanze e ha risposto che non servirà emanare un provvedimento per determinare ladie locali da ballo, ma questa sarà la ...E poi le discoteche sono pronte ai blocchi di partenza per la riapertura, con gli stadi pieni al 75 per cento da marzo. Da aprile, sempre tenendo conto della situazione dei contagi, le misure ...Maurizio Pasca, presidente nazionale Silb (l’associazione di categoria per l’intrattenimento) sta coordinando l’imminente riapertura di locali e discoteche venerdì (11 febbraio) dopo la chiusura ...