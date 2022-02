Da Veretout a Mancini | da Vina a Ibanez a Karsdorp Quelli che con Mou non ingranano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Undici sconfitte stagionali su un totale di 34 partite, quasi una ogni tre. Un bilancio quello di José Mourinho con la Roma che non può certo essere sufficiente, anzi. Ma perché lo Special One in ...

Advertising

NullaDeNiente : @RomaFuori E possiamo fare un bell’elenco, gente che elogiava Karsdrop, Veretout, Mancini, Ibanez, Cristante il cam… - aleaoo_ : @n9ve2 @gtrasatti Eh ma abbiamo cristante veretout e mancini, giocatori da scudetto??????????. Se parli che servirebb… - sportli26181512 : Da Veretout a Mancini, da Vina a Ibanez a Karsdorp. Quelli che... con Mourinho non ingranano: Da Veretout a Mancini… - tpabgkmcdamn : @poicipenso4 D accordissimo su Ibanez e veretout Ma pensa un mancini nella Juve con 0 ammonizioni dopo 10 giornate… - cucsroma : La Roma si è liberta di una ventina di giocatori scarsi, patetici ed inutili Ma ha ancora in rosa Karsdorp Iban… -

Ultime Notizie dalla rete : Veretout Mancini

La Gazzetta dello Sport

Ci sono alcuni giocatori che hanno fatto uno o due passi indietro come, che sembrano solo vecchi parenti rispetto ai giocatori ammirati in passato. Altri che non si sono dimostrati ...Balzani) Rui Patricio 6.5;5, Smalling 4, Ibanez 4 ( 46' st Kumbulla 6); Karsdorp 5.5,4.5 (70' st Cristante 5), Oliveira 5 (70' st Pellegrini 5.5), Vina 4.5( 77' st El Shaarawy sv); ...Gara sempre in controllo per la squadra di Inzaghi, ci ha provato tardivamente la Roma ma senza troppa convinzione. Resta la Conference League per mettere un trofeo in bacheca, e bisognerà lottare per ...CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI). Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Smalling 4,5, Ibanez 5; Karsdorp 5, Oliveira 5,5, Veretout 6, Mkhitaryan 5,5, Vina 5,5; Abraham 5,5, Zaniolo 7. LA REPUBBLICA. Rui Pat ...