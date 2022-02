Combinata nordica | Pechino 2022 | Geiger dalla paura covid all’oro | “Ancora non ci credo”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La prima gara diai Giochi diha dato vita ad uno dei finali più incredibili, pazzi e spettacolari della storia della disciplina. Vinzenzè riuscito a completare una furiosa rimonta, partita da un distacco di 1’26”testa e completata sull’ultima salita, quando ormai il connazionale Johannes Rydzek sembrava involato verso un oro in solitaria. L’azione portata dal tedesco, trainando con sè il norvegese Joergen Graabak, poi argento, è già entrata di diritto nella storia della, ed è stata celebrata in patria da tutti i quotidiani. Al termine della gara il neo campione olimpico era incredulo: “Non ci riescoa credere. Speravo nel bronzo, è assurdo che sia riuscito a vincere ...

Advertising

FondoItalia : Olimpiadi Pechino 2022 - Che spot per la combinata nordica! Gara emozionante e Geiger compie l'impresa, l'oro è suo - VoceGiallorossa : ????Pechino 2022 - Combinata nordica, 15° Buzzi. Snowboard, delusione Moioli: cade nella finalina. Freestyle, buon 5… - sportface2016 : #Combinatanordica, impresa di #Geiger: oro stratosferico. #Buzzi chiude sedicesimo #Beijing2022 - petar68 : @campagnandrea33 Senza quel mostro di Riiber la combinata nordica torna a essere una gara splendida - FondoItalia : Combinata Nordica, Olimpiadi Pechino 2022 - Dopo il salto, il Giappone spera con Yamamoto, ma Rydzek e Lamparter ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Combinata nordica

Raffaele Buzzi (), 7 : la miglior gara della carriera. In Coppa del Mondo non aveva mai chiuso tra i primi 20, oggi giunge 16°. Bravo. Alessandro Pittin (), 5,5 : l'...Medaglia d'oro alla Germania anche nellacon salto dal trampolino normale più 10 km di fondo: vittoria per Vinzenz Geiger davanti al norvegese Joergen Graabak e all'austriaco Lukas ...La prima gara di combinata nordica ai Giochi di Pechino 2022 ha dato vita ad uno dei finali più incredibili, pazzi e spettacolari della storia della disciplina. Vinzenz Geiger è riuscito a completare ...Sono 8 le discipline di scena oggi 9 febbraio ai Giochi di Pechino: sci alpino, combinata nordica, short track, slittino, freestyle, snowboard, hockey ghiaccio maschile, curling (girone maschile).