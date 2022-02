Calcio | Vezzali a club Serie A | ' auspico quanto prima confronto costruttivo con Figc'

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Porrò ogni dovuta attenzione alla questione da Voi segnalata, sulla quale ho già sollecitato i miei uffici al necessario approfondimento.che venga avviatountra le Vostre società e la Federazione Italiana Giuoco, in copia nella presente, per trovare insieme una sintesi che risolva la divergenza in atto, che coinvolge valori fondanti quali l'autonomia della Lega e la portata dei principi generali, e al quale offro sin d'ora la disponibilità di una mia attiva partecipazione". Questa la lettera di risposta della sottosegretaria allo sport Valentina, aapprende l'Adnkronos, ai 20diA e alle loro richieste, inviata ...

Non solo: il ministro Speranza, d'intesa con la sottosegretaria allo Sport, Valentina, sta ... Significa che entro la fine di marzo non ci saranno limiti per una partita di, di basket o ......firmatari gli hanno espresso "disappunto e disaccordo" Roma 12/07/2021 - Nazionale di... Valentina, per chiedere di esonerarli dalla modifica dello statuto in materia di governance. La ...Nella crisi tra Lega di A e Federcalcio interviene la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, con una lettera di risposta ai 20 club (inviata però per conoscenza anche alla Figc) contrari alla ...Auspico che venga avviato quanto prima un confronto costruttivo tra le Vostre società e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in copia nella presente ... della sottosegretaria allo sport Valentina ...