Calcio: Italiano, 'Atalanta forte ma vogliamo reagire a ko con Lazio' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Firenze, 9 feb. - (Adnkronos) - “E' una partita importante, sono gare molto sentite, come abbiamo visto ieri. Ci tengono tutti a passare il turno arrivati a questo punto. vogliamo ben figurare, e reagire dopo una gara non bella. Sappiamo tutti che l'Atalanta è forte, ma vogliamo fare una bella partita”. Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. "Avevamo reagito bene dopo la sconfitta con il Torino. Sono gare che non ti aspetti, quelle -aggiunge Italiano-. La sconfitta con la Lazio è stata diversa, molto. Abbiamo commesso ingenuità, soprattutto a livello difensivo, ma la gara è rimasta sempre in equilibrio, a differenza di Torino. Le sconfitte si analizzano, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Firenze, 9 feb. - (Adnkronos) - “E' una partita importante, sono gare molto sentite, come abbiamo visto ieri. Ci tengono tutti a passare il turno arrivati a questo punto.ben figurare, edopo una gara non bella. Sappiamo tutti che l', mafare una bella partita”. Così il tecnico della Fiorentina Vincenzoalla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia contro l'. "Avevamo reagito bene dopo la sconfitta con il Torino. Sono gare che non ti aspetti, quelle -aggiunge-. La sconfitta con laè stata diversa, molto. Abbiamo commesso ingenuità, soprattutto a livello difensivo, ma la gara è rimasta sempre in equilibrio, a differenza di Torino. Le sconfitte si analizzano, ...

Advertising

marcoconterio : ?? Svolta nel calcio italiano. Da marzo stadi riaperti al 100%, c'è disponibilità da parte del Governo dopo dialogo… - Inter : L'Inter si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio italiano per la scomparsa di Maurizio Zamparini. #FCIM - AntoVitiello : #Pioli: “#Lazetic? Ha una bella faccia, ha un carattere forte, con l’obiettivo di diventare grande giocatore. Ha gr… - RicSpada : @Cianciu75 appunto, secondo me da allenatore della Juventus un’opinione sul calcio italiano se te la chiedono sareb… - falconhamada_90 : RT @SkySport: Atalanta-Fiorentina, Italiano: 'Cabral deve migliorare, Piatek non è ancora al meglio' #SkySport #AtalantaFiorentina #Cabral… -