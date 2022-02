(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Torino, 9 feb. - (Adnkronos) - "La squadra sta bene, Chiellini è fuori e anche Bernardeschi che dovrebbe rientrare in squadra venerdì. Domani giocherà Bonucci dall'inizio, poi vedremo la gestione perché è due mesi che è fuori. Domani è un quarto di finale, è uno degli obiettivi che abbiamo dall'inizio della stagione. Giochiamo contro ununamolto, ci aiuterebbe per lo scontro diretto contro l'Atalanta". Così l'allenatore dellantus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il. "L'importante è giocare come squadra, con grande compattezza -aggiunge-. Siamo nella seconda parte di stagione ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Allegri avvisa la Juve, 'Sassuolo arrabbiato, dovremo fare partita seria' - - TV7Benevento : Calcio: Allegri, 'contento di Kaio Jorge, poteva andare al Sassuolo ma ha scelto di restare' -… - RaiSport : ? #Allegri: 'Troveremo un #Sassuolo arrabbiato' Il tecnico della #Juventus: 'Bonucci ci sarà, vogliamo fare bene i… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Juventus, Allegri: 'Obiettivo uno dei primi quattro posti in campionato, oltre ad andare avanti il più p… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Juventus, Allegri: 'Obiettivo uno dei primi quattro posti in campionato, oltre ad andare avanti il più p… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Allegri

Dobbiamo giocare contro l'Atalanta per un posto in Champions da qui a fine stagione", ha aggiunto. "Dobbiamo far sì che questo periodo positivo duri da qui sino a fine stagione. Dobbiamo ...TORINO - Dopo il convincente successo in campionato contro il Verona, la Juventus cerca conferme in Coppa Italia contro il Sassuolo. Massimiliano, tecnico bianconero, carica i suoi. " La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi e vogliamo vincere. Domani affronteremo una squadra arrabbiata. Stiamo bene, abbiamo out Chiellini mentre ...Può fare tanti ruoli, facendo quarto, quinto o terzo d’attacco Bisogna ragionare con la mentalità Juve, vincere una partita dopo l’altra”. Le parole di Massimiliano Allegri:. “I ragazzi stanno bene, b ...Torino, 9 feb. - (Adnkronos) - "La squadra sta bene, Chiellini è fuori e anche Bernardeschi che dovrebbe rientrare in squadra venerdì. Domani giocherà Bonucci dall'inizio, poi vedremo la gestione perc ...