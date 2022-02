Benevento | 55enne trovato impiccato in un capannone

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dramma questo pomeriggio a, in via Don Luigi Sturzo (foto repertorio), dove unè statomorto,, in un. E si tratterebbe ancora una volta di suicidio, almeno questo lascia pensare la prima ricostruzione effettuata dagli uomini della Questura di via De Caro con la Squadra Volante e il personale della Scientifica. Una tesi, quella del suicidio, che potrebbe trovare la sua drammatica motivazione nella recente perdita del posto di lavoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.