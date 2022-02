Auto, stamane l’atteso vertice di soli ministri sugli interventi a sostegno del settore. Nessuna dichiarazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È iniziato intorno alle 11 ed è durato circa un’ora e mezza l’incontro convocato a palazzo Chigi per discutere del settore Auto. Presenziano solo ministri, non le parti sociali che lunedì, con un insolita lettera congiunta, avevano sollecitato il governo a intervenire sul tema delle ricadute economico e sociali della transizione dai carburanti all’elettrico. A presiedere la riunione Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, tavolo siedono poi i ministri dell’economia Daniele Franco e delle infrastrutture Enrico Giovannini, mentre il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e quello della Transizione ecologica, Roberto Cingolani si sono collegati in videoconferenza. Al termine dell’incontro non sono state rilasciate dichiarazioni. Temi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È iniziato intorno alle 11 ed è durato circa un’ora e mezza l’incontro convocato a palazzo Chigi per discutere del. Presenziano solo, non le parti sociali che lunedì, con un inta lettera congiunta, avevano sollecitato il governo a intervenire sul tema delle ricadute economico e sociali della transizione dai carburanti all’elettrico. A presiedere la riunione Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei, tavolo siedono poi idell’economia Daniele Franco e delle infrastrutture Enrico Giovannini, mentre il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e quello della Transizione ecologica, Roberto Cingolani si sono collegati in videoconferenza. Al termine dell’incontro non sono state rilasciate dichiarazioni. Temi ...

