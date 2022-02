Applausi ma anche urla di "vergogna" per Draghi a Genova (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Applausi ma anche urla di un paio di contestatori all'arrivo del presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo San Giorgio - sede dell'autorità portuale - a Genova, dove ha incontrato le istituzioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022)madi un paio di contestatori all'arrivo del presidente del Consiglio Marioa Palazzo San Giorgio - sede dell'autorità portuale - a, dove ha incontrato le istituzioni ...

Advertising

Adnkronos : Tanti applausi in sala per #EmmaMarrone e #FrancescaMichielin, che cantano Britney Spears. Emma è anche la prima ch… - carmelitadurso : Anche stasera @noemiofficial da applausi!! ???????????? #noemi #sanremo2022 - ParliamoDiNews : Applausi ma anche urla di `vergogna` per Draghi a Genova – Libero Quotidiano #applausi #urla #vergogna #draghi… - stefanoquat : Su Twitter ci vorrebbe anche il tasto '92 minuti di applausi' - freddava : RT @IStalinisti: José #Mourinho: “La mia squadra stasera merita solo applausi, bellissima partita. Ma faccio i complimenti anche alla Roma”… -