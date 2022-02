Ucraina, Macron: accordi di Minsk unico modo per ottenere la pace (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron in viaggio diplomatico e con la Francia presidente di turno del Consiglio dell'Ue, ha sottolineato sia in sede russa che a Kiev che gli accordi di Minsk sono "... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente francese Emmanuelin viaggio diplomatico e con la Francia presidente di turno del Consiglio dell'Ue, ha sottolineato sia in sede russa che a Kiev che glidisono "...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra Russia e Francia ci sono 'elementi di convergenza' su come continuare un negoziato che scongiuri una guerra in… - Agenzia_Ansa : 'La non espansione della Nato e il suo non dispiegamento dei sistemi di combattimento sulla frontiera russa': sono… - fattoquotidiano : Ucraina, Macron: “Putin mi ha garantito che non ci sarà alcuna escalation”. Il presidente russo “pronto a incontrar… - MMastrantuono : “Gli Accordi di Minsk sono tuttora la migliore protezione per l'Ucraina'. Ma buongiorno Macron - romi_andrio : RT @La_manina__: Macron da #Putin, Scholz da Biden... Ma la crisi in Ucraina non doveva risolverla SuperMario con la sola imposizione dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Macron Ucraina, Macron: accordi di Minsk unico modo per ottenere la pace ... ha sottolineato sia in sede russa che a Kiev che gli accordi di Minsk sono 'strumento per proteggere la sovranità e l'integrità territoriale' dell'Ucraina. Macron lo ha detto a Kiev in una ...

Acqua, studenti e cittadini a lezione da gruppo Cap e MM Read More In Evidenza Crisi Ucraina, Macron incontra Putin al Cremlino: 5 ore di colloquio 8 Febbraio 2022 E' durato oltre cinque ore il colloquio al Cremlino tra i presidenti di Russia e Francia, ...

Ucraina, Macron: accordi di Minsk unico modo per ottenere la pace ha sottolineato sia in sede russa che a Kiev che gli accordi di Minsk sono "strumento per proteggere la sovranità e l'integrità territoriale" dell'Ucraina.Macron lo ha detto a Kiev in una ...

Macron a Kiev incontra Zelensky a minor distanza rispetto a Putin Kiev, 8 feb. (askanews) – Il presidente ucraino Volodomir Zelensky e il collega francese Emmanuel Macron sono entrati nella sala delle trattative per i colloqui a Kiev, a Palazzo Mariinsky.

... ha sottolineato sia in sede russa che a Kiev che gli accordi di Minsk sono 'strumento per proteggere la sovranità e l'integrità territoriale' dell'lo ha detto a Kiev in una ...Read More In Evidenza Crisiincontra Putin al Cremlino: 5 ore di colloquio 8 Febbraio 2022 E' durato oltre cinque ore il colloquio al Cremlino tra i presidenti di Russia e Francia, ...ha sottolineato sia in sede russa che a Kiev che gli accordi di Minsk sono "strumento per proteggere la sovranità e l'integrità territoriale" dell'Ucraina.Macron lo ha detto a Kiev in una ...Kiev, 8 feb. (askanews) – Il presidente ucraino Volodomir Zelensky e il collega francese Emmanuel Macron sono entrati nella sala delle trattative per i colloqui a Kiev, a Palazzo Mariinsky.