Ucraina, cosa non torna nella versione russa. Scrive Minuto Rizzo (Di martedì 8 febbraio 2022) Clicca qui per leggere la versione di Karaganov: "Non invaderemo l'Ucraina" La crisi attuale ci fa rivedere vecchie ferite, ci costringe a rivedere gli anni '90 che credevamo di avere alle spalle, ci mostra file di carri armati nella neve, prospetta la possibilità di una guerra in Europa. Da parte della Russia si considera che la dissoluzione dell'Unione Sovietica sia stata una tragedia che ha riempito di sé la conclusione del ventesimo secolo. Il presidente russo lo ha detto più volte. Ritiene di non essere ascoltato dall'Occidente, anche se questa definizione è imprecisa. A suo parere gli interessi della Russia non sono minimamente presi in considerazione. Egli vede potenze ostili che si riassumono nella Nato, avvicinarsi in modo minaccioso ai confini della patria. A questo si aggiunge una sentita distanza ...

