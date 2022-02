Strage in autostrada. Bus si schianta e finisce in una scarpata: 8 morti, 2 sono bambini (Di martedì 8 febbraio 2022) Un gravissimo incidente è costato la vita a 8 persone, tra questi due bambini. Lo schianto, per cause ancora da accertare si è verificato in un tratto di autostrada. A quanto di si appende il bus si sarebbe scontrato camion. Sul mezzo, occupato da turisti, viaggiavano 31 persone. Sarebbero 18 i feriti, di questi alcuni avrebbero riportato gravi lesioni mentre 5 sono stati già dimessi. I soccorsi sono stati al lavoro per ore nella speranza di salvare più vite possibili. L’incidente si è verificato domenica 6 febbraio Messico al chilometro 242 dell’autostrada Cancún-Mérida, vicino alla città di El Tintal, nel comune di Lázaro Cárdenas, secondo quanto riferito dai media locali. L’autobus avrebbe centrato un camion che trasportava materiale da utilizzare nei lavori di ampliamento della rete ferroviaria ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Un gravissimo incidente è costato la vita a 8 persone, tra questi due. Lo schianto, per cause ancora da accertare si è verificato in un tratto di. A quanto di si appende il bus si sarebbe scontrato camion. Sul mezzo, occupato da turisti, viaggiavano 31 persone. Sarebbero 18 i feriti, di questi alcuni avrebbero riportato gravi lesioni mentre 5stati già dimessi. I soccorsistati al lavoro per ore nella speranza di salvare più vite possibili. L’incidente si è verificato domenica 6 febbraio Messico al chilometro 242 dell’Cancún-Mérida, vicino alla città di El Tintal, nel comune di Lázaro Cárdenas, secondo quanto riferito dai media locali. L’autobus avrebbe centrato un camion che trasportava materiale da utilizzare nei lavori di ampliamento della rete ferroviaria ...

Advertising

whozum : Un blocco di gomma alto 30/40cm e lungo 4/5 metri, in centro autostrada, investito a 130 km/h. L’abbiamo beccato in… - misterfranko : Due 16enni che non possono essere puniti con frustate e galera, perchè minorenni, hanno tentato di fare una strage… - tribuna_treviso : Gli inquirenti stanno visionando anche i filmati delle telecamere puntate sull’autostrada A28 - amati____ : #Sanremo2022 i miei mi raccontano sempre di come ricordano alla perfezione quella strage si trovavano vicinissimi q… - LEBBY4EVER : RT @theglassisblue: E pensare che il giorno della strage, poco prima di un’ora mia nonna e mio nonno passarono da quell’autostrada. I briv… -