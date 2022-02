(Di martedì 8 febbraio 2022) Le ha prestato deie chiesto degli interessi stratosferisci. Quando, poi, si è rifiutata di darne altri lui l’ha aggredita eta: è questo l’incubo di unana durato per più di un anno. La vittima, per molto tempo, non ha raccontato a nessuno quello che stava subendo per paura, ma alla fine ha trovato il coraggio di confidarsi con il marito, il quale ha presentato la denuncia ai carabinieri. Leggi anche:, dramma della malasanità:muore dopo 10 ore di attesa al pronto soccorso Estorsione a: l’antefatto Ha 29 anni e diversi precedenti ilnodai carabinieri della Compagnia CCCasilina. E’ gravemente indiziato per i reati di usura ed estorsione, aggravati da quello di ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, estorce soldi e picchia una donna: arrestato 29enne - rep_roma : Frascati, lo beccano mentre estorce denaro a un benzinaio: arrestato dai carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Roma estorce

Il Corriere della Città

I carabinieri di Frascati hanno arrestato un 48enne con numerosi precedenti, gravemente indiziato del reato di estorsione. L'uomo è stato notato nei pressi di un'area di servizio, nel comune di ...... Firenze in mano ai senegalesi, Milano in mano ai cinesi ein mano ai rom. Le grandi famiglie ... E non uno stato che, come i mafiosi,il consenso delle sue vittime. Spacciandolo per ...Sassuolo-Roma: promo San Valentino In occasione di Sassuolo-Roma ci ... Tale promozione sarà attivabile solamente presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio oppure il giorno della gara presso le ...Ha 29 anni e diversi precedenti il romano arrestato dai carabinieri della Compagnia CC Roma Casilina. E’ gravemente indiziato per i reati di usura ed estorsione, aggravati da quello di danno a persone ...