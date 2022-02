Oroscopo martedi 8 febbraio 20220

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 8 febbraio 2022) La luna in Toro fa quadratura con Saturno in Acquario alle 2:01 e il Sole in Acquario alle 8:50, incoraggiandoci a stabilire dei limiti e riconsiderare come agire, e potremmo fare alcune scelte inaspettate, ma eccitanti, come Marte in Capricorno stabilisce un collegamento utile con Urano in Toro alle 9:57. La luna si collega con