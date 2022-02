Morto un Califfo se ne fa un altro? Dipende… Ecco da cosa (Di martedì 8 febbraio 2022) Lo scorso 3 febbraio le forze speciali degli Stati Uniti hanno eliminato il leader dello Stato islamico Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, che era succeduto al più noto Abu Bakr al-Baghdadi, ucciso nell’ottobre del 2019, anche lui da unità del Joint Special Operations Command. I due defunti leader dello Stato islamico, entrambi iracheni, si sono uccisi facendo detonare una cintura esplosiva che in entrambi i casi ha causato vittime civili (tra cui minori). Inoltre, sia al-Baghdadi che al-Qurashi sono stati eliminati nel Nord della Siria, in due cittadine distanti tra loro circa 23 chilometri in una zona del Paese sotto il controllo di Hay’at Tahrir al-Sham (l’ex Fronte al-Nusra di matrice qaidista) apparentemente rivale dello Stato islamico. Chi prenderà allora il posto di guida, chi sarà cioè il nuovo “numero uno”, dell’organizzazione jihadista? In quanto tempo verrà proclamato il ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) Lo scorso 3 febbraio le forze speciali degli Stati Uniti hanno eliminato il leader dello Stato islamico Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, che era succeduto al più noto Abu Bakr al-Baghdadi, ucciso nell’ottobre del 2019, anche lui da unità del Joint Special Operations Command. I due defunti leader dello Stato islamico, entrambi iracheni, si sono uccisi facendo detonare una cintura esplosiva che in entrambi i casi ha causato vittime civili (tra cui minori). Inoltre, sia al-Baghdadi che al-Qurashi sono stati eliminati nel Nord della Siria, in due cittadine distanti tra loro circa 23 chilometri in una zona del Paese sotto il controllo di Hay’at Tahrir al-Sham (l’ex Fronte al-Nusra di matrice qaidista) apparentemente rivale dello Stato islamico. Chi prenderà allora il posto di guida, chi sarà cioè il nuovo “numero uno”, dell’organizzazione jihadista? In quanto tempo verrà proclamato il ...

