Morgan ascolta Mahmood e Blanco con Red Ronnie: il commento su Brividi (Di martedì 8 febbraio 2022) Morgan ascolta Mahmood e Blanco con Red Ronnie, in diretta durante la finale del Festival di Sanremo 2022. Nel corso di Let's Spend Saturday Night Together, Red Ronnie si è collegato con l'amico di vecchia data, Morgan, per sapere cosa ne pensasse delle canzoni in gara quest'anno. Mahmood e Blanco hanno presentato Brividi, un brano che fin da subito è stato candidato alla vittoria. Ha conquistato critica e pubblico al primo ascolto ma non l'orecchio esperto di Morgan. Invitato da Red Ronnie ad esprimere un parere sul pezzo, Morgan inizialmente ha spiegato di non aver mai ascoltato il brano e di non aver seguito le performance di ...

