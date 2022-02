Meta: nessun desiderio di chiudere Facebook in Europa, ma servono regole (Di martedì 8 febbraio 2022) Un portavoce di Meta, la holding di Mark Zuckerberg, ha detto alla CNBC che la società non ha alcun desiderio né intenzione di ritirarsi dall'Europa, "ma la semplice realtà è che Meta, e molte altre aziende, organizzazioni e servizi, fanno affidamento sui trasferimenti di dati tra l'Ue e gli Stati Uniti per gestire servizi globali" e questa nuova norma penalizzerebbe enormemente la società madre di Facebook.Il gigante dei social media giovedì ha minacciato, nel corso del suo rapporto annuale, di chiudere Facebook e Instagram in Europa se non può continuare a trasferire i dati degli utenti negli Stati Uniti.Le autorità di regolamentazione in Europa stanno attualmente elaborando una nuova legislazione che determinerà il modo in cui i ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 febbraio 2022) Un portavoce di, la holding di Mark Zuckerberg, ha detto alla CNBC che la società non ha alcunné intenzione di ritirarsi dall', "ma la semplice realtà è che, e molte altre aziende, organizzazioni e servizi, fanno affidamento sui trasferimenti di dati tra l'Ue e gli Stati Uniti per gestire servizi globali" e questa nuova norma penalizzerebbe enormemente la società madre di.Il gigante dei social media giovedì ha minacciato, nel corso del suo rapporto annuale, die Instagram inse non può continuare a trasferire i dati degli utenti negli Stati Uniti.Le autorità di regolamentazione instanno attualmente elaborando una nuova legislazione che determinerà il modo in cui i ...

