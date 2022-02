Lazio, Mattia: Regione valorizza dimore e giardini storici (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – “La Regione Lazio continua a investire sui luoghi della cultura e sulla valorizzazione dei nostri territori con l’approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per interventi di restauro, manutenzione e messa in sicurezza di dimore, parchi e giardini iscritti nella rete regionale che conta 117 siti di valore storico e culturale”. Lo dichiara Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio. “Tra i 20 progetti finanziati per un totale di 850 mila euro la metà riguarda la provincia di Roma, tra cui il proseguimento del recupero del Palazzo seicentesco Doria Pamphilj a Valmontone e il restauro conservativo e nuovi allestimenti presso il Complesso architettonico spazio Colleferro, ex istituto Paolo Parodi Delfino.” “Questo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – “Lacontinua a investire sui luoghi della cultura e sullazione dei nostri territori con l’approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per interventi di restauro, manutenzione e messa in sicurezza di, parchi eiscritti nella rete regionale che conta 117 siti di valore storico e culturale”. Lo dichiara Eleonora, Presidente IX Commissione Consiglio regionale del. “Tra i 20 progetti finanziati per un totale di 850 mila euro la metà riguarda la provincia di Roma, tra cui il proseguimento del recupero del Palazzo seicentesco Doria Pamphilj a Valmontone e il restauro conservativo e nuovi allestimenti presso il Complesso architettonico spazio Colleferro, ex istituto Paolo Parodi Delfino.” “Questo ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, Zaccagni osservato speciale in Coppa Italia: il ct Mancini in tribuna...: Mattia Zaccagni sotto la lente d'i… - CalcioConPod : RT @jmancini8: Mattia Zaccagni, incredible signing made by Lazio. ???????????? - jmancini8 : Mattia Zaccagni, incredible signing made by Lazio. ???????????? - Mattia_Manca : @giuventinismo Lazio, essendo del 95' rimasi affascinato dallo squadrone dei primi anni '00 - calcioverticale : ??| Da quando è arrivato alla #Lazio Mattia #Zaccagni ha disputato 829’ in #SerieA, in cui ha messo a referto 2 reti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Mattia Acquapendente: Etrusky Cup Next Gen ...aquesiana della Etrusky Cup Next Gen organizzata dalla Federazione Italiana Tennis Comitato Lazio (... In secondo turno il 4.4 Mattia Paperini superava con un doppio 4 - 1 Viola, il 4.2 Leonardo ...

Italia, Mancini a San Siro per Milan - Lazio: Zaccagni nel mirino Già convocato per lo stage di due settimane fa a Coverciano, l'ex Verona si sta mettendo in mostra con la maglia della Lazio. Mattia Zaccagni ©Getty ImagesFinora, tra Serie A, Coppa Italia ed Europa ...

Lazio, Zaccagni tricolore: Mancini atteso a San Siro Mattia Zaccagni è stato tra i migliori nella trasferta di Firenze, terminata con un successo per 3-0 della Lazio. L’assist per Milinkovic è la ciliegina sulla torta di una grande prestazione, che l’ex ...

Serie A, un giocatore della Lazio nella Top11 di WhoScored.com Un giocatore della Lazio è stato inserito nella Top11 stilata da WhoScored.com della 24esima giornata conclusa ieri sera con Salernitana-Spezia. Si tratta di Mattia Zaccagni, autore dell’assist in ...

...aquesiana della Etrusky Cup Next Gen organizzata dalla Federazione Italiana Tennis Comitato(... In secondo turno il 4.4Paperini superava con un doppio 4 - 1 Viola, il 4.2 Leonardo ...Già convocato per lo stage di due settimane fa a Coverciano, l'ex Verona si sta mettendo in mostra con la maglia dellaZaccagni ©Getty ImagesFinora, tra Serie A, Coppa Italia ed Europa ...Mattia Zaccagni è stato tra i migliori nella trasferta di Firenze, terminata con un successo per 3-0 della Lazio. L’assist per Milinkovic è la ciliegina sulla torta di una grande prestazione, che l’ex ...Un giocatore della Lazio è stato inserito nella Top11 stilata da WhoScored.com della 24esima giornata conclusa ieri sera con Salernitana-Spezia. Si tratta di Mattia Zaccagni, autore dell’assist in ...