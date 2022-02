I furbetti dei bonus e dei ristori tra i temi di “Fuori dal coro” (Di martedì 8 febbraio 2022) Mediaset – Fuori dal coro –?Martedì 8 febbraio, in prima serata su Retequattro, a “Fuori dal coro”, Mario Giordano approfondirà la stretta attualità economica e sociale con un focus su chi ha approfittato in maniera illecita dei bonus e dei ristori erogati dall’inizio della pandemia. Nel corso della serata verranno analizzate le indicazioni sulla vaccinazione per i guariti che, ad oggi, appaiono ancora in alcuni casi nebulose. Spazio, inoltre, al tema della crescente violenza che si manifesta nel mondo dei più giovani, al centro delle cronache e del dibattito pubblico. E ancora, gli ultimi aggiornamenti sul fenomeno delle occupazioni abusive di case con nuovi racconti dei proprietari che non riescono a rientrare in possesso delle proprie abitazioni. Infine, si parlerà dei casi di abusi ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) Mediaset –dal–?Martedì 8 febbraio, in prima serata su Retequattro, a “dal”, Mario Giordano approfondirà la stretta attualità economica e sociale con un focus su chi ha approfittato in maniera illecita deie deierogati dall’inizio della pandemia. Nel corso della serata verranno analizzate le indicazioni sulla vaccinazione per i guariti che, ad oggi, appaiono ancora in alcuni casi nebulose. Spazio, inoltre, al tema della crescente violenza che si manifesta nel mondo dei più giovani, al centro delle cronache e del dibattito pubblico. E ancora, gli ultimi aggiornamenti sul fenomeno delle occupazioni abusive di case con nuovi racconti dei proprietari che non riescono a rientrare in possesso delle proprie abitazioni. Infine, si parlerà dei casi di abusi ...

Lopinionista : I furbetti dei bonus e dei ristori tra i temi di 'Fuori dal coro' - MedBunker : @katun79 @elivito @DalumiMr Per quanto mi riguarda non è vero che sono zero. All'inizio sì. Ma da tempo mi chiedono… - SandraCeradini : RT @GINA32451015: @_Fumagalli @inail_gov Proprio così buona giornata Marco l'Italia è il paese dei furbetti non della gente onesta ???? - GINA32451015 : @_Fumagalli @inail_gov Proprio così buona giornata Marco l'Italia è il paese dei furbetti non della gente onesta ???? - GiuseppeTalami : @RobVicaretti @s_margiotta Sarà. Ma sono convinto che se fosse stato Renzi a calpestare le regole interne del PD qu… -