GF Vip, Alex Belli tornerà nella casa: la proposta di Alfonso Signorini (Di martedì 8 febbraio 2022) nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stato aggiunto un nuovo tassello alla “soap” che vedi protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Alfonso Signorini, infatti, ha fatto una proposta inaspettata. L’attore avrà la possibilità di tornare nella casa per circa due settimane. Durante questo periodo, dovrà fare chiarezza nel suo cuore e prendere una decisione definitiva sul legame con Delia Duran e Soleil Sorge. Questa mossa, ovviamente, ha scatenato pareri contrastanti. I concorrenti del reality di Canale 5 non l’hanno presa molto bene, così come le opinioniste. Buona parte degli utenti, al contrario, ha accolto con gioia questa svolta. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 febbraio 2022)puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stato aggiunto un nuovo tassello alla “soap” che vedi protagonisti, Delia Duran e Soleil Sorge., infatti, ha fatto unainaspettata. L’attore avrà la possibilità di tornareper circa due settimane. Durante questo periodo, dovrà fare chiarezza nel suo cuore e prendere una decisione definitiva sul legame con Delia Duran e Soleil Sorge. Questa mossa, ovviamente, ha scatenato pareri contrastanti. I concorrenti del reality di Canale 5 non l’hanno presa molto bene, così come le opinioniste. Buona parte degli utenti, al contrario, ha accolto con gioia questa svolta. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica ...

