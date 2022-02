EY, in 2021 investimenti in venture capital +118% su anno (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli investimenti in venture capital in Italia nel 2021 hanno raggiunto e superato la soglia del miliardo di euro, toccando i 1.243 milioni di euro (+118% rispetto ai 569 milioni di euro del 2020) con circa 334 deal (rispetto ai 111 dell’anno precedente). E’ quanto emerge dall’EY venture capital Barometer 2021, lo studio realizzato da EY per analizzare l’andamento degli investimenti di venture capital nelle startup e scaleup italiane. “Nel 2021 gli investimenti di venture capital hanno continuato a crescere in Italia. Questo è stato possibile grazie al superamento delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gliinin Italia nelraggiunto e superato la soglia del miliardo di euro, toccando i 1.243 milioni di euro (rispetto ai 569 milioni di euro del 2020) con circa 334 deal (rispetto ai 111 dell’precedente). E’ quanto emerge dall’EYBarometer, lo studio realizzato da EY per analizzare l’andamento deglidinelle startup e scaleup italiane. “Nelglidicontinuato a crescere in Italia. Questo è stato possibile grazie al superamento delle ...

