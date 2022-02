Eriksen | riscaldamento e partitella | primo allenamento con il Brentford

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen riscaldamento

Agenzia ANSA

Primo allenamento per Christiancon il suo nuovo club, il Brentford, otto mesi dopo l'arresto cardiaco subito lo scorso ... Poi il, un po' di tattica e la partitella finale. 8 ......accaduto sul campo del Beppe Viola ha inevitabilmente rimandato alle immagini di Christian, ... Durante ilil ragazzo è in piena forma e pronto a farsi valere in campo. Ore 15.40. ...