ATP Rotterdam 2022, Tsitsipas suda con Davidovich Fokina, Rublev avanza facile. Ko Karatsev e Shapovalov (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il torneo ATP di Rotterdam sta muovendo i suoi primi passi. Oltre al successo di Lorenzo Musetti sullo svedese Mikael Ymer, sono state disputate altre sei partite che hanno regalato anche un paio di sorprese. Ha bisogno del terzo set Stefanos Tsitsipas, prima testa di serie del tabellone, per superare lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il greco, nonostante 15 ace, ha peccato un po' con la seconda di servizio concedendo nove palle break al meno quotato avversario, ma riesce a sbrogliare la matassa nel settimo gioco della frazione decisiva. Più agevole invece il debutto di Andrey Rublev, che supera lo svizzero Henri Laaskonen con un doppio 6-4 in un sfida abbastanza rapida, durata appena un'ora e un quarto. Il russo sfrutta a dovere i due passaggi a vuoto al servizio del suo avversario per ...

