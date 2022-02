Alex Sandro è di troppo, pronto il suo sostituto che fa sognare i tifosi (Di martedì 8 febbraio 2022) Alex Sandro non sembra destinato a rimanere alla Juventus, ma il sostituto che è trapelato nelle ultime ore potrebbe davvero far sognare. Il mercato della Juventus è già stato scintillante e potrebbe regalare altri momenti magici per i bianconeri, perché in estate, dopo le pessime prestazioni di Alex Sandro si andrà alla ricerca di un terzino sinistro e il nome delle ultime ore fa davvero sognare. Fonte/GettyLa storia di Alex Sandro con la Juventus è stata davvero burrascosa e travagliata, tanto è vero che il brasiliano è passato in poco tempo da essere uno degli elementi di forza della squadra, a uno invece da dover cacciare. Il brasiliano era partito anni fa con un rendimento di altissimo livello, risultando anche uno dei ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 8 febbraio 2022)non sembra destinato a rimanere alla Juventus, ma ilche è trapelato nelle ultime ore potrebbe davvero far. Il mercato della Juventus è già stato scintillante e potrebbe regalare altri momenti magici per i bianconeri, perché in estate, dopo le pessime prestazioni disi andrà alla ricerca di un terzino sinistro e il nome delle ultime ore fa davvero. Fonte/GettyLa storia dicon la Juventus è stata davvero burrascosa e travagliata, tanto è vero che il brasiliano è passato in poco tempo da essere uno degli elementi di forza della squadra, a uno invece da dover cacciare. Il brasiliano era partito anni fa con un rendimento di altissimo livello, risultando anche uno dei ...

