Superbonus gennaio 2022 | raggiunti 18 | 3 miliardi

(Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA – . Proprio così. Ammonta a 18,3di euro al 31scorso il totale degli investimenti ammessi alla detrazione del Super Ecobonus 110%, in crescita rispetto ai 16,2contabilizzati al 31 dicembre scorso (+12,9%). Le detrazioni previste a fine lavori a carico dello Stato ammontano a

... anche Banco Bpm ha sospeso l'attività di compravendita di tutti i crediti fiscali dal... Cosa è successo Come anticipato, il motivo è il cambiamento imposto dal governo il 27con la ..."Sulle opportunità offerte dal110%, il centrodestra molisano ha finora confermato il ... Scaduto il bando (lo scorso 31), sarà nominata una commissione per la scelta dei progetti ...pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 gennaio. L'articolo 28, infatti, prevede una sola cessione del credito maturato dai lavori legati ai bonus edilizi, anche per quelli già ultimati: «Una ...Cosa è successo Come anticipato, il motivo è il cambiamento imposto dal governo il 27 gennaio con la cessione del credito limitata ad una volta sola. Il limite, introdotto per evitare frodi e ...