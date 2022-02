Studenti denunciano molestie, ispezione Ufficio scolastico ++ (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Ufficio scolastico regionale della Calabria ha avviato un'ispezione nel liceo scientifico del polo scolastico "Valentini - Majorana" di Castrolibero (Cosenza) in relazione alla situazione che si sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'regionale della Calabria ha avviato un'nel liceo scientifico del polo"Valentini - Majorana" di Castrolibero (Cosenza) in relazione alla situazione che si sta ...

