(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’impresa, numero 1 nel suo settore, sviluppa un proprio software per la gestione dellaRoma, 7 Febbraio 2022 –, azienda leadergestione della, ha compiuto un altro importante passo. Con l’inizio del nuovo anno pieno di progetti e aperture a nuovi mercati, l’azienda ha rinnovato il suoweb. “L’immagine più elegante e sobria meglio rappresenta ilmento del nostro marchio come leader nel settore della”, racconta Andrea Baggio, CEO EMEA. La pagina, più corporate-oriented, si alaldi politici e grandi aziende. Le fasi dell’Reputation ...

Advertising

lifestyleblogit : ReputationUp consolida la leadership nella reputazione online, con un sito in linea con il suo target esclusivo - - fisco24_info : ReputationUp consolida la leadership nella reputazione online, con un sito in linea con il suo target esclusivo: (A… -

Ultime Notizie dalla rete : ReputationUp consolida

Adnkronos

Adesso, la crescita disigrazie ad una nuova immagine, in linea con la sua leadership. Responsabilità editoriale: TiLinko.it " Img Solutions srl 7 febbraio 2022Adesso, la crescita disigrazie ad una nuova immagine, in linea con la sua leadership. Responsabilità editoriale: TiLinko.it " Img Solutions srl 7 febbraio 2022Adesso, la crescita di ReputationUP si consolida grazie ad una nuova immagine, in linea con la sua leadership. Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl ...