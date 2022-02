Pechino 2022: Gios (Fisg), 'Constantini-Mosaner già nella storia, incrocio dita per finale curling' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Sono stati strepitosi, arrivare in finale da imbattuti è una grande impresa. Ora manca l'ultimo passo ma comunque vada hanno compiuto un'impresa storica. Ora dita incrociate per domani, la Norvegia è un osso duro ma i nostri ragazzi non sono da meno". Il presidente della Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio), Andrra Gios, commenta così all'Adnkronos l'impresa di Stefania Constantini e Amos Mosaner che si sono qualificati per la finale del torneo di doppio misto nel curling alle Olimpiadi invernali di Pechino. "Abbiamo investito tanto in questi anni nel curling e siamo arrivati qui con una squadra molto competitiva -sottolinea Gios- oltre a Stefania e Amos nel misto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Sono stati strepitosi, arrivare inda imbattuti è una grande impresa. Ora manca l'ultimo passo ma comunque vada hanno compiuto un'impresa storica. Oraincrociate per domani, la Norvegia è un osso duro ma i nostri ragazzi non sono da meno". Il presidente della(Federazione italiana sport del ghiaccio), Andrra, commenta così all'Adnkronos l'impresa di Stefaniae Amosche si sono qualificati per ladel torneo di doppio misto nelalle Olimpiadi invernali di. "Abbiamo investito tanto in questi anni nele siamo arrivati qui con una squadra molto competitiva -sottolinea- oltre a Stefania e Amos nel misto ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante. E' la quarta medaglia italia… - pegnarol : A #Vancouver2010 coprivo il curling, sport che suggeriva storie di sola curiosità. Ora l'Italia è a medaglia per la… - VinCent84647458 : RT @AmbasciataUSA: ?????? Complimenti Italia per il primo oro alle Olimpiadi invernali! Arianna Fontana è la migliore nei 500 metri dello sho… -