Pechino 2022 | argento meraviglioso di Federica Brignone

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La valdostana è arrivata seconda nel Gigante olimpico. Oro alla svedese Sara Hector.migliora il terzo posto di quattro anni fa in Corea del Sud

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

La Gazzetta dello Sport

Se ne attende il reveal ad aprile, al Salone di(e sarà così) e si pronostica l'arrivo sul mercato nel 2015 (sappiamo che invece bisognerà aspettare fino al 2018). Anche molte altre ...Venerdì scorso Putin è stato la star tra gli invitati di Xi Jinping per l'apertura dei Giochi olimpici invernali a. I due hanno rilasciato una dichiarazione congiunta di 'amicizia senza ...Grande prestazione di Leonardo Donaggio nelle qualificazioni del freeski big air maschile alle Olimpiadi di Pechino. Il diciottenne veneto ha chiuso in decima posizione, guadagnandosi l’accesso alla ...Quarta medaglia per l’Italia alle olimpiadi di Pechino 2022. La spedizione azzurra ha conquistato la medaglia d’argento grazie al secondo posto di Federica Brignone, piazzatasi secondo nello ...