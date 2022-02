Nathan Falco debutta in tv al fianco della mamma Elisabetta Gregoraci (Di lunedì 7 febbraio 2022) A Verissimo Nathan Falco e la mamma Elisabetta Gregoraci: “Una richiesta a mamma? Lasciami giocare di più alla Play per favore” Ieri pomeriggio a “Verissimo” mamma e figlio sono stati ospiti in tv da Silvia Toffanin. Per Nathan Falco, figlio di Elisabetta e Flavio Briatore, è stato il primo debutto televisivo. Ad entrare in studio per prima è stata proprio Elisabetta Gregoraci che ha parlato del rapporto con l’ex marito e della responsabilità che ha un genitore nei confronti dei figli. Ecco le sue parole: “Io e Flavio passiamo tantissimo tempo insieme, Natale, Capodanno, le vacanze estive.. Quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità ed il nostro ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) A Verissimoe la: “Una richiesta a? Lasciami giocare di più alla Play per favore” Ieri pomeriggio a “Verissimo”e figlio sono stati ospiti in tv da Silvia Toffanin. Per, figlio die Flavio Briatore, è stato il primo debutto televisivo. Ad entrare in studio per prima è stata proprioche ha parlato del rapporto con l’ex marito eresponsabilità che ha un genitore nei confronti dei figli. Ecco le sue parole: “Io e Flavio passiamo tantissimo tempo insieme, Natale, Capodanno, le vacanze estive.. Quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità ed il nostro ...

Advertising

anna26708027 : RT @viaggiatrice_: Nathan Falco sbarca a Verissimo. Grazie Silviaaa - ParliamoDiNews : Nathan Falco in tv: `Ho nascosto le storie IG a mamma così non le vede` #nathan #falco #nascosto #storie #mamma… - StraNotizie : Nathan Falco debutta in tv: “Ho nascosto le storie Instagram a mia mamma così non le vede” - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity e per la prima volta insieme in tv… Elisab… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Alle 16.30 su #Canale5 secondo appuntamento del weekend con #Verissimo. Tra gli ospiti di #SilviaToffanin #RominaPower… -