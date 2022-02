Manila Nazzaro | un suo discorso fa arrabbiare Nicola Pisu

Advertising

RealGossipland : Manila Nazzaro augura a Nicola Pisu di morire affogato. LEGGI QUI - zazoomblog : Gf Vip 6 Lorenzo Amoruso difende Manila Nazzaro dopo l’attacco di Nicola Pisu - #Lorenzo #Amoruso #difende #Manila… - zazoomblog : Gf Vip 6 Lorenzo Amoruso difende Manila Nazzaro dopo l’attacco di Nicola Pisu - #Lorenzo #Amoruso #difende #Manila - IsaeChia : #GfVip 6, Lorenzo Amoruso difende Manila Nazzaro dopo l’attacco di Nicola Pisu È polemica dopo alcuni commenti del… - guszimmerfrei : Manila Nazzaro avrà i suoi difetti, ma se la si attacca per un uomo da 'lasciar affogare' in seguito a sue carenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

Ci scherzi in modo diverso, in modo molto erotico" , ha ribadito Miriana sostenuta dae Nathaly Caldonazzo , che credono che la showgirl dovrebbe allontanarsi da Barù se non è attratta ...La spiacevole frase pronunciata danei confronti di Nicola Pisu dentro la Casa del Grande Fratello Vip ha destato non poco scalpore. L'ex Miss Italia parlando con Miriana Trevisan aveva rammentato lo scivolone di Pisu ...Dopo il polverone scatenato ieri per la frase di Manila Nazzaro contro Nicola Pisu, il compagno dell’ex Miss Italia è intervenuto sui social in sua difesa. Infatti ieri ha voluto rispondere al post di ...Grande Fratello Vip 2022: i quattro candidati in sfida per la finale A contendersi un posto in finale sono Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Delia Duran e Manila Nazzaro. E’ tra loro quattro che ...