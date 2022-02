Le due liste del Fisco: chi rischia la (pesante) stangata (Di lunedì 7 febbraio 2022) La macchina anti-evasione sta per essere avviata: il Fisco avrà in mano una lista di nomi da sottoporre a controlli mirati Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) La macchina anti-evasione sta per essere avviata: ilavrà in mano una lista di nomi da sottoporre a controlli mirati

Advertising

fattoquotidiano : CONTE VS. DI MAIO Il botta e risposta tra il capo politico e il ministro degli Esteri rappresenta l'inizio dell'att… - feedbooks_it : Inizia una nuova settimana con due nuove liste di lettura in competizione. Scienza o fantascienza? Votate la vostra… - rome_set : @FPanunzi Due liste da paura. - Simpaticissima_ : Ho appena realizzato che le risposte che non ho saputo dare all'esame erano su due powerpoint di poche slide che ho… - filipposelvagg1 : Buoni e cattivi : quanti sottotipi ci sono in queste due liste?... #Novax : chi sono e quali le loro motivazioni?!… -