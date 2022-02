(Di lunedì 7 febbraio 2022) In linea con ladi espansione iniziata lo scorso anno con l’arrivo di Carlo Citarella nel ruolo di Amministratore Delegato,le novità relative allaper il. Nel Canale della distribuzione Tagliabue Gomme Gross SRL ed Univergomma SPA si affiancheranno a FinSPA nella distribuzione dei prodottisu tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di aumentare la quota di mercato. I tre, che negli ultimi due anni hanno registrato crescite significative del fatturato e della quota di mercato, opereranno sul mercatono, in collaborazione con la casa coreana, facendo leva sull’implementazione di un ...

Advertising

PneusNews : Kumho Tyre Italia annuncia distributori e strategia commerciale 2022 - luciatonini : Kumho Tyre Italia annuncia distributori e strategia commerciale 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Kumho Tyre

PneusNews.it

... Sumitomo, Goodyear, Continental, Michelin, Hangzhou Zhongce Rubber, Triangle,, Yokohama, ... By Region Key Players Bridgestone Corporation, Sumitomo Rubber Industries, ContinentalSA Ltd, ...In linea con la strategia di espansione iniziata lo scorso anno con l’arrivo di Carlo Citarella nel ruolo di Amministratore Delegato, Kumho Tyre Italia annuncia le novità relative alla strategia ...Kumho Tire ha firmato un memorandum d’intesa con Blatco (Black Arrow Tire Co.), con sede in Arabia Saudita, nell’ambito del ...