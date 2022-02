Europei 2032, la FIGC ha deciso: la svolta! (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Italia e la FIGC ne son convinti: l’obiettivo è cercare di ospitare la manifestazione sportiva nel 2032. Il Presidente Gabriele Gravina si è convinto. Tant’è che a settembre verranno decise le nazioni ospitanti per gli Europei per l’edizione 2028 e 2032. E l’Italia vuole farsi trovare pronta e preparata. E il presidente ha già in mente un piano ad hoc per poterci essere! Europei 2032, Gravina ha deciso: obiettivo manifestazione in Italia! Europei 2032, Italia, FIGC La FIGC ha voluto manifestare il proprio interesse per poter ospitare gli Europei nell’edizione del 2032. E ha preso la decisione con largo anticipo: la scadenza era infatti programmata per il 23 ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Italia e lane son convinti: l’obiettivo è cercare di ospitare la manifestazione sportiva nel. Il Presidente Gabriele Gravina si è convinto. Tant’è che a settembre verranno decise le nazioni ospitanti per gliper l’edizione 2028 e. E l’Italia vuole farsi trovare pronta e preparata. E il presidente ha già in mente un piano ad hoc per poterci essere!, Gravina ha: obiettivo manifestazione in Italia!, Italia,Laha voluto manifestare il proprio interesse per poter ospitare glinell’edizione del. E ha preso la decisione con largo anticipo: la scadenza era infatti programmata per il 23 ...

