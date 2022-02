DR Automobiles | gennaio record | 2022 visto in forte crescita

Advertising

Se23rex : Isernia: Dr Automobiles immatricola 1.458 auto a gennaio, superate Alfa Romeo e Nissan???????????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Automobiles gennaio

Archiviato un 2021 in forte crescita con vendite più che raddoppiate a oltre 8mila unità, DRguarda con ottimismo anche al 2022. L'anno è partito bene,si è chiuso con vendite triplicate per i brand DR ed EVO e una quota di mercato record, come ci spiega il direttore ...L'industria molisana di auto DRchiude il mese dicon 1.458 nuove immatricolazioni, ai privati, e raggiunge Nissan e MINI, superando le corazzate Skoda, Seat, Mazda, Alfa Romeo, Volvo secondo i dati diffusi dal ...Milano, 4 feb. (askanews) - Archiviato un 2021 in forte crescita con vendite più che raddoppiate a oltre 8mila unità, DR Automobiles guarda con ottimismo anche al 2022. L'anno è partito bene, gennaio ...L'industria molisana di auto DR Automobiles chiude il mese di gennaio con 1.458 nuove immatricolazioni, ai privati, e raggiunge Nissan e MINI, superando le corazzate Skoda, Seat, Mazda, Alfa Romeo, ...