Conte defenestrato dal M5S, ma Grillo lo aveva “avvisato”: “Bisogna votare lo Statuto su Rousseau” (Di lunedì 7 febbraio 2022) La sfuriata contro l’allora capo politico reggente del M5S Vito Crimi, in cui Beppe Grillo, su Facebook, insisteva sul voto per eleggere il collegio direttivo sulla piattaforma Rousseau, intimando Crimi a non mettersi di traverso. Estate 2021, Giuseppe Conte e il garante del Movimento erano ai ferri corti, Crimi minacciava di lasciare il M5S. E Grillo insisteva nel procedere subito al voto del collegio direttivo -la nuova guida del Movimento che avrebbe preso il posto del capo politico- e di farlo su Rousseau. Oggi la sentenza del Tribunale di Napoli che decapita il Movimento dà ragione a Grillo e mette nei guai Conte e i suoi, Casalino in testa… Conte defenestrato dal M5S, l’anatema di Grillo Un post in cui il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) La sfuriata contro l’allora capo politico reggente del M5S Vito Crimi, in cui Beppe, su Facebook, insisteva sul voto per eleggere il collegio direttivo sulla piattaforma, intimando Crimi a non mettersi di traverso. Estate 2021, Giuseppee il garante del Movimento erano ai ferri corti, Crimi minacciava di lasciare il M5S. Einsisteva nel procedere subito al voto del collegio direttivo -la nuova guida del Movimento che avrebbe preso il posto del capo politico- e di farlo su. Oggi la sentenza del Tribunale di Napoli che decapita il Movimento dà ragione ae mette nei guaie i suoi, Casalino in testa…dal M5S, l’anatema diUn post in cui il ...

Advertising

mazzarellantoni : RT @danieledv79: @apri_la_mente @pantycat Lo scandalo solo nella testa dei grillopiddini per cui Renzi è il male perché ha defenestrato il… - nuccia20 : RT @danieledv79: @apri_la_mente @pantycat Lo scandalo solo nella testa dei grillopiddini per cui Renzi è il male perché ha defenestrato il… - messorina52 : RT @danieledv79: @apri_la_mente @pantycat Lo scandalo solo nella testa dei grillopiddini per cui Renzi è il male perché ha defenestrato il… - ketty0808 : RT @danieledv79: @apri_la_mente @pantycat Lo scandalo solo nella testa dei grillopiddini per cui Renzi è il male perché ha defenestrato il… - danieledv79 : @apri_la_mente @pantycat Lo scandalo solo nella testa dei grillopiddini per cui Renzi è il male perché ha defenestr… -