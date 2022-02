Canada | proteste dei camionisti e no vax | cosa sta succedendo

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 febbraio 2022 - "La situazione è ormai fuori controllo". Con queste parole il sindaco di Ottawa , Jim Watson, non ha potuto far altro che proclamare lo stato di emergenza , dopo che il ...

Con queste parole il sindaco di Ottawa , Jim Watson, non ha potuto far altro che proclamare lo stato di emergenza , dopo che il centro della capitale delè stato paralizzato dalle...Non si fermano leche da settimane stanno travolgendo il. Lo scorso weekend migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Ottawa , Toronto , Quebec City e Winnipeg , in solidarietà alla protesta '...Dopo oltre dieci giorni di “assedio” dei camionisti no vax il sindaco di Ottawa, capitale del Canada, ha decretato lo stato di emergenza. La tensione è ai massimi nel Paese nordamericano alle prese ...Tutto è nato in risposta alla misura che richiede che i camionisti che trasportano merci tra il Canada e gli Stati Uniti siano vaccinati. Da questa nuova restrizione ani-Covid è scoppiata la protesta, ...