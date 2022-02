Venezia Napoli 0-1 LIVE: Osimhen con l’ascensore, gli azzurri la sbloccano (Di domenica 6 febbraio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Venezia e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Penzo, Venezia e Napoli si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Venezia Napoli 0-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 5? Occasione Napoli – Lobotka recupera palla a centrocampo e serve Osimhen in profondità. Il nigeriano si gira e calcia da buona posizione, ma Caldara è bravo a deviare in angolo. 11? Tiro Napoli – Zielinski calcia col destro dal vertice sinistro dell’area. Lezzerini blocca a terra senza difficoltà. 23? Occasione Napoli – Cambio di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Penzo,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 5? Occasione– Lobotka recupera palla a centrocampo e servein profondità. Il nigeriano si gira e calcia da buona posizione, ma Caldara è bravo a deviare in angolo. 11? Tiro– Zielinski calcia col destro dal vertice sinistro dell’area. Lezzerini blocca a terra senza difficoltà. 23? Occasione– Cambio di ...

Advertising

annatrieste : Qualcuno, in risposta a un tweet del @VeneziaFC_IT sulla città di Napoli e sui napoletani, ha scritto 'Speriamo che… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - LoveSud2 : Venezia - Napoli 0:1 #ForzaNapoliSempre ????? Ulteriori Informazioni: - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Venezia-Napoli, scontro tra l'arbitro Mariani ed #Ebuehi - antorendina : Comunque Venezia-Napoli una partita a ritmi bassissimi. -