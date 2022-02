Roma, non registra i clienti e viola le norme anti-Covid: chiuso un b&b (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma – Nel corso di controlli amministrativi eseguiti dal commissariato di Porta Maggiore e dalla Divisione Amministrativa presso un esercizio commerciale in Piazza dei Condottieri sono state riscontrate numerose irregolarità. Il locale è stato monitorato dal Commissariato di PS “Porta Maggiore” in quanto vi era il sospetto che fosse base logistica di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso 22 dicembre gli agenti hanno arrestato, davanti al locale, un abituale avventore sorpreso in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico cocaina. Il 14 gennaio, invece, l’attività in questione è stata sottoposta a controllo dalla Divisione Polizia Amministrativa unitamente a personale della Polizia Locale di Roma Capitale, nell’occasione sono state riscontrate numerose ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 6 febbraio 2022)– Nel corso di controlli amministrativi eseguiti dal commissariato di Porta Maggiore e dalla Divisione Amministrativa presso un esercizio commerciale in Piazza dei Condottieri sono state riscontrate numerose irregolarità. Il locale è stato monitorato dal Commissariato di PS “Porta Maggiore” in quanto vi era il sospetto che fosse base logistica di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso 22 dicembre gli agenti hanno arrestato, daval locale, un abituale avventore sorpreso in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico cocaina. Il 14 gennaio, invece, l’attività in questione è stata sottoposta a controllo dalla Divisione Polizia Amministrativa unitamente a personale della Polizia Locale diCapitale, nell’occasione sono state riscontrate numerose ...

