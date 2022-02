(Di domenica 6 febbraio 2022) Covid, è polemica in Usa per la riduzione dell’isolamento a 5 giorni senza un test di negatività. Secondo gli ultimi studi, l’infettività di una persona contagiata con Omicron dura in media 9 giorni, anche se dipende dal livello di immunità di un individuo

Advertising

salutiawilli : RT @LaVeritaWeb: Dimezzato l’isolamento dopo un contatto a rischio, con obbligo di tampone. A chi ha il booster, invece, basta l’autosorveg… - Italia_Notizie : Quarantena ridotta: ma per quanto tempo si è contagiosi? Cosa dice la scienza - Paola_zrz : RT @LaVeritaWeb: Dimezzato l’isolamento dopo un contatto a rischio, con obbligo di tampone. A chi ha il booster, invece, basta l’autosorveg… - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: I dati sul contagio sono in netto miglioramento e quindi il governo deve iniziare ad allentare obblighi e restrizioni http… - rachi_ma_ : RT @LaVeritaWeb: Dimezzato l’isolamento dopo un contatto a rischio, con obbligo di tampone. A chi ha il booster, invece, basta l’autosorveg… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena ridotta

Ricordiamo che "isolamento" è la misura che si applica ai "casi positivi" e "" quella che riguarda i "contatti stretti" di un caso positivo. Il periodo di isolamento per le persone ...... in doserispetto a quella degli adulti e con richiamo a tre settimane. Le vaccinazioni si terranno fino al 31 gennaio.In caso di contatto stretto con un soggetto confermato ...Scienza e Tecnologia - Secondo gli ultimi studi, l'infettività di una persona contagiata con Omicron dura in media 9 giorni, anche se dipende dal livello di immunità di un individuo. Polemica in Usa ...Il provvedimento contiene nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo, con l’obiettivo di ridurre il ricorso alla ... si applica il regime ...