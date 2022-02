LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Bastianini al top con Ducati, conferme per Aprilia (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.10 Alex Rins strappa il quarto tempo. Seconda piazza per Aleix Espargarò che torna in azione davanti a Jorge Martin. Sempre leader Enea Bastianini che ha fino ad ora ha siglato 25 passaggi. 05.08 Potrebbe presto cambiare la classifica generale, molti piloti si stanno migliorando in questo momento. 05.05 Riprende anche Fabio Di Giannantonio. Il portacolori di Gresini è al debutto nella MotoGP dopo una discreta annata in Moto2. Il nostro connazionale è il teammate di Bastianini. 05.02 La classifica aggiornata: 1 23 E. Bastianini 1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 12 M. VIÑALES +0.130 5 63 F. BAGNAIA +0.134 6 20 F. QUARTARARO +0.182 7 42 A. ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.10 Alex Rins strappa il quarto tempo. Seconda piazza per Aleix Espargarò che torna in azione davanti a Jorge Martin. Sempre leader Eneache ha fino ad ora ha siglato 25 passaggi. 05.08 Potrebbe presto cambiare la classifica generale, molti piloti si stanno migliorando in questo momento. 05.05 Riprende anche Fabio Di Giannantonio. Il portacolori di Gresini è al debutto nelladopo una discreta annata in Moto2. Il nostro connazionale è il teammate di. 05.02 La classifica aggiornata: 1 23 E.1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 12 M. VIÑALES +0.130 5 63 F. BAGNAIA +0.134 6 20 F. QUARTARARO +0.182 7 42 A. ...

