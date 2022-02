La Juve batte il Verona | sul web i tifosi bianconeri | “Napoli trema”

(Di domenica 6 febbraio 2022)ntus-2-0: grazie allele reti di Vlahovic e Zakaria. Icommentano sul Web e avvisano il. Lantusilsotto il segno dei nuovi arrivi: gol in apertura di Vlahovic con un bel pallonetto, raddoppio di Zakaria su assist di Morata. Il bomber serbo impiega solo 13’ per trovare la sua prima gioia in bianconero, grazie ad una uscita a vuoto del portiere avversario. E lo svizzero a chiudere il match a tripla mandata nella ripresa. Tre punti vitali per la Signora che, momentaneamente, mette le mani sul quarto posto. NB: L’Atalanta, caduta sorprendentemente in casa con il Cagliari, deve recuperare il match contro il Torino.Sul Web si rifanno vivi intini tornati a ...

Eurosport_IT : VLAHOVIC-ZAKARIA: FESTA JUVE! ?? I due nuovi acquisti bianconeri sono subito protagonisti: la Juventus batte 2-0 il… - JuventusFCYouth : FULL TIME! Una bella Juve batte a Vinovo 2-0 il Sassuolo! ?????? ?? Iling ?? Chibozo #JuveSassuolo [2-0] #Under19 - JuventusFCYouth : Match report e ?? dedicati alla bella vittoria dell'#Under23 contro la FeralpiSalò! ?? - RadioRadioWeb : ?? 'Juventus batte Verona Hellas 2 a 0, gol di Vlahovic e Zakaria. Altre novità?' ?? L'analisi di Tony Damascelli d… - emamarro : RT @Eurosport_IT: VLAHOVIC-ZAKARIA: FESTA JUVE! ?? I due nuovi acquisti bianconeri sono subito protagonisti: la Juventus batte 2-0 il Veron… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve batte

La Juventus2 a 0 il Verona grazie ai gol di Vlahovic e di Zakaria che sono appena arrivati nel club bianconero. Con questa vittoria all' Allianza Stadium la Juventus sale al quarto posto con 45 punti. IL ...... al triplice fischio sono tre punti per la, sofferti ma fondamentali per cristallizzare il primo posto. Vince, nell'altra gara delle 14.30, anche l'Inter di Guarino, che3 - 2 l'Empoli e ...I tifosi bianconeri commentano sul Web e avvisano il Napoli. La Juventus batte il Verona sotto il segno dei nuovi arrivi: gol in apertura di Vlahovic con un bel pallonetto, raddoppio di Zakaria su ...La Feralpisalò batte 3-1 il Seregno: nella prima frazione vantaggio locale con Luppi, al 36' Salines stende Valeau in area, rigore trasformato da Cocco e rosso per Salines. La… Leggi ...