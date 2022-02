Fi | Casini | ' io e Berlusconi tanta strada insieme | ora sa che deve unire'

(Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il centrodestra ha i suoi protagonisti, l'area centrale anche. Se mi mettessi a rifare le cose che ho fatto per trent'anni, sarei un protagonista consunto...". Così Pier Ferdinandoal Corriere. È lei il grande suggeritore del Centro? "Ho imparato a mie spese che quello del suggeritore è un destino gramo. Se suggerisci quello che una persona si aspetta di sentirsi dire, il consiglio viene seguito. Altrimenti no". Spostando la lezione sul piano del centro, se Renzi…"Ma lei ce lo vede qualcuno nei panni del suggeritore di Renzi? È ovvio che poi fa quello che gli pare. E lo capisco anche: anch'io, quando ero leader dell'Udc, ascoltavo tutti ma poi facevo di testa mia". Anchel'ha chiamata. Com'è stato ritrovarsi dopo tanto tempo? "Conho fatto un bel pezzo di ...

è libero di incontrare chi vuole", dice. "Io mi metto con chi ha la mia stessa idea di Italia e onestamente io con, Renzi, Mastella ho poco a che fare", aggiunge. "In ......si è avviato un confronto ravvicinato tra Italia Viva e Coraggio Italia (Renzi e Toti) cercando di coinvolgere lo stesso, ma l'attenzione riguarda altre componenti e lo stessoha ...(Adnkronos) – Berlusconi era pronto a sostenerla per il Quirinale, Salvini e Meloni no. “Meloni -risponde Casini- l’ha detto con chiarezza e da subito. Salvini non da subito ma poi è arrivato alla ...Roma, 6 feb. "Casini? Berlusconi è libero di incontrare chi vuole". Così Matteo Salvini a Radio24. "Io mi metto con chi ha la mia stessa idea di Italia e onestamente io con Casini, Renzi, Mastella ho ...